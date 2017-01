Calciomercato Inter, ecco la MAXI offerta per Verratti

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

12/01/2017 07:32

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI / Si infiamma il derby d'Italia sul calciomercato: Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia in estate su Marco Verratti, in possibile uscita dal Paris Saint-Germain in estate nonostante un contratto rinnovato lo scorso agosto a 7,5 milioni di euro all'anno d'ingaggio.

Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne de 'La Repubblica', il gruppo Suning è pronto a mettere sul piatto 78 milioni di euro per convincere il PSG a dare il via libera al grande colpo estivo del calciomercato Inter.

Calciomercato Inter, asta all'orizzonte con la Juventus per Verratti

L'agente del centrocampista ex Pescara, Donato Di Campli, ha parlato recentememente del futuro del suo assistito, lasciando aperta la doppia porta per Inter e Juventus: "E' difficile cederlo, però questo vuol dire che Marco vuole vincere, la sua carriera non può essere costellata soltanto di trofei francesi. Vorremmo vincere col PSG, se non è possibile bisognerà trovare una soluzione. Il Psg è molto forte e inoltre è una bottega carissima. Il futuro di Verratti potrebbe essere in qualsiasi italiana fortissima che ha un progetto per vincere. Tra queste ci mettiamo Juve e Inter".

L'amministratore delegato e direttore generale bianconero Beppe Marotta è pronto a dar battaglia ai rivali nerazzurri: "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo".

Il regista del Paris Saint-Germain e della Nazionale, però, piace anche al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti e la fila di pretendenti è destinata ad allungarsi qualora e non appena il Paris Saint-Germain decidesse di dare il via libera alla cessione di Verratti in estate.