Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: intrigo internazionale per Ardaiz

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

12/01/2017 02:02

INTER FIORENTINA ARDAIZ / Salto è una città uruguaiana con una popolazione di poco superiore alle 100.000 unità, ma nel mondo del calcio è famosa soprattutto per aver dato i natali a due bomber di razza come Edinson Cavani e Luis Suarez. L'11 gennaio di 18 anni fa, nella cittadina in questione è nato anche Joaquin Matias Ardaiz, attaccante che spera tanto che il caro e vecchio adagio "non c'è due senza tre" possa confermarsi anchein questo caso. I presupposti per una carriera luminosa ci sono tutti. Non ancora maggiorenne, la punta è stata lanciata in prima squadra dal Danubio la scorsa stagione, ripagando la fiducia a suon di buone prestazioni, gol e assist.

Inter, Fiorentina e Chelsea: c'è un nemico in più per Ardaiz

Prestazioni che non sono passate inosservate in Europa dove, dopo il Bologna, molte altre squadre hanno posato lo sguardo sul calciatore. Nelle ultime settimane, hanno manifestato un interesse molto concreto la Fiorentina, l'Inter e il Chelsea. Anche altri club restano vigili, pronti a scatenare una concorrenza agguerrita che, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, prevede anche l'insidia di un famoso fondo d'investimenti argentino, che ha già presentato un'offerta da 3 milioni di euro per acquistare il cartellino del calciatore.