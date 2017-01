Calciomercato Roma, si accelera per il rinnovo di Nainggolan

12/01/2017 00:10

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN RINNOVO / La Roma è pronta a blindare Radja Nainggolan. Sul centrocampista belga non si placano i rumors che lo accostano a Juventus e Chelsea (col fratello del calciatore che ha recentemente confermato l'interesse dei 'Blues'), ma i giallorossi non restano a guardare: come riporta 'Premium Sport', nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei nuovi contatti con l'agente del numero 4 che avrebbero fatto segnare dei passi in avanti verso la fumata bianca. La firma, ora, potrebbe non essere poi così lontana.

D.G.