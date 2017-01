Calciomercato Juventus, Dybala: "Real, Barça e rinnovo? Vi dico la mia"

11/01/2017 23:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala ha fatto il punto sul suo momento con la maglia della Juventus. Al termine della vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta (in cui ha segnato la prima rete del vantaggio bianconero), il talento argentino ha parlato anche delle ultime voci di calciomercato: "Real o Barça? Non mi hanno parlato di nessuna offerta - le sue parole alla 'Rai' - Futuro da bandiera bianconera? Sì, ieri ero in ritiro e mi hanno mandato un video dell'ultima partita di Del Piero. Mi ha commosso vedere la gente salutarlo, anche a me piacerebbe avere questo affetto dai tifosi. Quello non dipende da me. Io sono felice qui, il mio procuratore verrà nei prossimi giorni. C'è la volontà da parte mia, aspetto anche cosa farà la società. Ritocco dell'ingaggio? Dobbiamo metterci d'accordo, di questo devono parlare loro, non io. Numero 10? Fa piacere a tutti indossarlo, ma qui ho già un numero molto importante". Le ultime indiscrezioni parlano del Barcellona fortemente interessato a Dybala date le difficoltà per il rinnovo di Messi. Resta da colmare la differenza tra i bianconeri e il calciatore per la cifra dell'ingaggio.

LA PARTITA - "L'Atalanta sta facendo molto bene in campionato e ha fatto bene anche oggi contro di noi. Dopo Doha è stato un momento difficile perché alla Juve non mi era mai capitato di sbagliare un rigore ed è capitato proprio con quello più importante - Ho voluto iniziare l'anno nel migior modo possibile. Il mister ha ragione: dopo il 2 a 0 abbiamo concesso troppo. Non dovevamo soffrire fino all'ultimo minuto. Esultanza? Quel gesto è un segreto, forse più avanti verrà fuori".

PALLONE D'ORO - "Penso che ci sono tante cose da migliorare, ho 23 anni e cerco di migliorare durante ogni allenamento nella forza fisica, nella concentrazione e col mio destro. Ho tanti margini di miglioramento".

RUOLO - "Come sto giocando ora mi trovo perfettamente. Il mister mi dà un po' di libertà in attacco, io cerco di muovermi per trovare spazi ma a volte diventa difficile perché le squadre si chiudono. A me piace stare sempre vicino alla porta perché ho la posibilità di fare gol. Mi piace giocare spesso la palla, quando non mi arriva tendo ad arrabbiarmi un po'".

M.D.A.