Juventus-Atalanta, Gasperini: "Alla pari con la Juve. Gagliardini perdita notevole"

11/01/2017 23:24

JUVENTUS ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini soddisfatto per la prestazione della sua Atalanta allo 'Juventus Stadium'. I bergamaschi sono usciti sconfitti a testa alta dall'ottavo di finale di Coppa Italia: "Secondo tempo importante per noi - ha detto Gasperini alla 'Rai' - Abbiamo giocato a livello della Juventus. Sono soddisfatto della prestazione di questa sera. Siamo riusciti a giocare con un altro piglio, un'altra sicurezza rispetto alla gara di un mesetto fa. Questa è già una gratificazione. Non amo personalmente questa competizione così come strutturata. C'è troppo vantaggio per le squadre più forti. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a far nostra la gara".

GAGLIARDINI - "Di fronte a certe offerte non si può dire di no. Per noi è una perdita notevole. Andando via Gagliardini e non essendoci Kessie abbiamo bisogno di ritrovare un po' di equilibrio a centrocampo. Oggi abbiamo provato anche un modulo diverso, è andata bene. Approfitteremo delle prossime gare anche per sperimentare un po' e trovare soluzioni diverse. Latte Lath? Felice per il suo spezzone di gara e per il gol".

M.D.A.