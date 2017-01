Juventus-Atalanta, Barzagli: "Abbiamo rischiato tanto"

11/01/2017 22:51

JUVENTUS ATALANTA / Andrea Barzagli ha commentato la vittoria della sua Juventus nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Sapevamo che era partita difficile. L'Atalanta si è rifatta sotto e abbiamo rischiato davvero tanto - le sue parole alla 'Rai' - Questo dimostra che non bisogna mai mollare un centimetro altrimenti le squadre ti mangiano. Oggi sul 3 a 1 non abbiamo gestito bene la palla e non eravamo reattivi sulle gambe. Fiorentina? E' una squadra che in casa è veramente forte: gioca bene a calcio e ha giovani talentuosi. Sarà una partita difficile".

M.D.A.