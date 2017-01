Calciomercato Juventus, Kolasinac si avvicina: i dettagli

11/01/2017 23:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC SCHALKE / Allegri è stato chiaro al termine di Juventus-Atalanta: "Se non va via Evra difficile che arrivi qualcuno". L'uscita del francese, però, è tutt'altro che impossibile e in quel caso la 'Vecchia Signora' è già vicina all'erede dell'ex Manchester United: si tratta di Sead Kolasinac, esperto fluidificante bosniaco.

Come vi abbiamo anticipato, la richiesta dello Schalke 04 per Kolasinac è di 4 milioni di euro, mentre - come riferisce 'Premium Sport' - l'offerta bianconera è ferma a circa 2,5/3 milioni. Al giocatore, che sta spigendo per il trasferimento a Torino, sarà invece garantito un contratto da 4 anni e mezzo a 2 milioni annui. I prossimi giorni potrebbero portare novità.

D.G.