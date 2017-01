12/01/2017 05:01

NARSINGH SWANSEA / Luciano Narsingh, in passato accostato anche alla Roma, è vicino al trasferimento allo Swansea. Secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror', l'attaccante esterno classe 1990 (in scadenza di contratto a giugno col Psv Eindhoven) è in procinto di trasferirsi in Premier League per 4 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a 5 milioni).

S.D.