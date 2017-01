Calciomercato Napoli, futuro Gabbiadini: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/01/2017 22:24

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / L'agente di Manolo Gabbiadini è stato chiaro qualche giorno fa: "Niente permanenza in Serie A. O Premier o Bundesliga". Se il Wolfsburg è stata la pretendente più convinta e longeva per lui, nelle ultime ore è la pista 'British' che sta prendendo maggiormente piede: oltre alla proposta di 20 milioni di euro (+2 di bonus) del WBA, su Gabbiadini, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, restano vigili ed in piena corsa anche il Leicester del 'nostro' Claudio Ranieri e, soprattutto, il Southampton a caccia di una punta. Tre piste concrete che allontanano, almeno momentaneamente, la punta del Napoli dalla strada che porta verso il campionato teutonico.