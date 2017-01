Coppa Italia, Juventus-Atalanta 3 a 2: bianconeri ai quarti con sofferenza

11/01/2017 22:42

COPPA ITALIA JUVENTUS ATALANTA / Vittoria sofferta per la Juventus nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Allo 'Stadium' i bianconeri hanno dovuto far fronte alla grinta e alla compattezza dei ragazzi di Gasperini che, nonostante il doppio svantaggio, hanno provato in tutti i modi a riaprire la partita. Dopo i gol di Dybala e Mandzukic nel primo tempo, la gara sembrava ormai essersi messa comodamente sul binario juventino, ma nella ripresa gli ospiti hanno riordinato le idee provando ad attaccare con più incisività: bellissimo l'esterno destro di Konko che ha superato Neto portando il risultato sul momentaneo 2 a 1. Dopo pochi minuti, però, l'ingenuità di D'Alessandro è costata un rigore per i padroni di casa, che non si sono fatti cogliere impreparati portandosi sul 3 a 1 grazie a Pjanic. A riaprire di nuovo il match, però, ci ha pensato il giovane Latte Lath, che ha anticipato Lichtsteiner depositando la palla in rete. Nonostante gli attacchi finali, l'Atalanta si è dovuta arrendere alla corazzata bianconera. Adesso la Juventus ai quarti attende la vincente di Milan-Torino.

Juventus-Atalanta 3-2: 22' Dybala (J), 34' Mandzukic (J), 71' Konko (A), 75' Pjanic (J), 80' Latte Lath (A).

M.D.A.