Calciomercato Fiorentina, Sousa: "Kalinic è nostro, Sportiello ancora no"

11/01/2017 22:00

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / Vittoria importante per la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Chievo. I 'Viola' troveranno il Napoli ai quarti, ma in conferenza stampa Sousa ha dovuto rispondere a diverse domande di calciomercato: "Sportiello? Ancora non è arrivato nessuno, queste sono le vostre fonti. Kalinic? Non si può puntare tutto su Nikola, anche lui come tutti gli altri possono migliorare andando avanti. Fino ad oggi Kalinic è un giocatore della Fiorentina e fino a quando lo riterrò il migliore per giocare lo metterò in campo. Bernardeschi? Sta crescendo, continua a crescere. Ha ancora margini di miglioramento".

LA PARTITA - "Sapete benissimo che non commento le decisioni arbitrali. Durante la partita spingo i miei calciatori a fare bene e ad aiutare gli arbitri. In superiorità numerica le nostre decisioni non sono state delle migliori. Abbiamo concesso ancora più ripartenze agli avversari nonostante l'uomo in più".

M.D.A.