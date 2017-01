Juventus-Atalanta, Marchisio soddisfatto: "Buon primo tempo"

11/01/2017 21:38

JUVENTUS ATALANTA / Al termine del primo tempo di Juventus-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia, Claudio Marchisio ha commentato la prestazione della sua squadra. Il centrocampista si è detto soddisfatti ai microfoni della 'Rai': "Ci voleva intensità per sbloccarla e andare su questo risultato. E' stato un buon primo tempo sotto l'aspetto dell'intensità e del gioco contro una buona squadra come l'Atalanta, che è in forma. Questo nuovo anno lo abbiamo iniziato nella maniera giusta".

M.D.A.