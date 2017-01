Calciomercato Roma, UFFICIALE: Machin al Lugano

11/01/2017 21:11

CALCIOMERCATO ROMA MACHIN LUGANO / Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è ufficiale: Josè Machin - dopo l'esperienza al Trapani - è un nuovo calciatore del Lugano. Come fa sapere il club elvetico con un comunicato ufficiale, il giovane centrocampista lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club capitolino.

"Felice di essere arrivato al Lugano, una squadra che milita nella massima divisione della Svizzera. Grazie per la fiducia!", le prime parole del ragazzo classe '96 sul proprio profilo 'Instagram'.

D.G.