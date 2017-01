Calciomercato, Eto'o in Ligue 1 assieme a Bielsa?

11/01/2017 20:57

CALCIOMERCATO ETO'O LILLE BIELSA / Il Lilla è scatenato. Oltre a Marcelo Bielsa per la panchina il club transalpino sta pensando di operare un grande colpo in avanti: come svela 'France Football', il sogno per gennaio è Samuel Eto'o, 35enne attaccante camerunense oggi in forza ai turchi dell'Antalyaspor. Una suggestione che potrebbe essere legata all'arrivo - e soprattutto al placet - del 'Loco', da sempre molto categorico nelle sue richieste inerenti il calciomercato.

D.G.