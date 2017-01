DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Atalanta 2-0: Mandzukic raddoppia!

11/01/2017 20:04

DIRETTA COPPA ITALIA JUVENTUS ATALANTA LIVE / La Juventus scende in campo negli ottavi di finale di coppa Italia contro l'Atalanta: dopo il tris rifilato al Bologna in campionato, i bianconeri vogliono proseguire la striscia positiva contro una delle formazioni più in forma del momento. Allegri lancia Rincon dal primo minuto e si affida a Pjanic dietro la coppia Dybala-Mandzukic; Gasperini, invece, ha salutato Gagliardini e risparmia Gomez: in attacco D'Alessandro e Petagna.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Juventus (4-3-1-2): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Pjanic, Mandzukic, Dybala. All.: Allegri.

Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Grassi, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, D’Alessandro.

SEGUI LA CRONACA LIVE:

PRIMO TEMPO

1' Match iniziato. Prima occasione per gli ospiti: il tiro di Grassi viene ben parato da Neto.

3' E' partita bene l'Atalanta, ma ora è la Juve a gestire nella metà campo avversaria.

5' Atalanta aggressiva, fallo di Kurtic su Hernanes a centrocampo.

8' Lichtsteiner a terra dolorante al ginocchio. Sembra solo un colpo, nulla di preoccupante.

10' Ancora Atalanta in attacco: colpo di testa di Petagna troppo alto dagli sviluppi di un calcio d'angolo.

15' Palo per la Juve! Mandzukic devia di pancia un cross di Lichtsteiner ma prende il legno a pochi centimetri dalla porta. Dal calcio d'angolo seguente, Marchisio tira alto da buona posizione.

18' Proteste della Juventus: Toloi stende Dybala in area, ma per l'arbitro non è rigore.

22' GOL! Segna Dybala: assist di testa di Mandzukic e sinistro imparabile dai 18 metri.

23' Timida reazione dell'Atalanta, ma il tiro di Petagna viene ben parato da Neto.

28' Giallo per Grassi. Duro intervento (e in netto ritardo) su Rincon, che cade a terra dolorante.

31' L'Atalanta fatica a rendersi pericolosa, Juve sempre attenta nella gestione del possesso palla.

34' GOL! La Juve si porta sul 2 a 0: a segno anche Mandzukic su assist di Dybala.

39' Mandzukic sfiora il terzo gol con un destro violento da posizione defilata, ma la palla finisce di poco alta.

42' L'Atalanta prova a rendersi pericolosa in attacco, ma la Juve pressa e vola in contropiede. Mandzukic spreca un gol da ottima posizione.

47' Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo! Due a zero per la Juve grazie ai gol di Dybala e Mandzukic.