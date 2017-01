Genoa, Perin dopo l'intervento: "Non sarò mai più come prima"

11/01/2017 19:50

GENOA PERIN / E' pronto a rialzarsi Mattia Perin: il portiere del Genoa è stato operato oggi al ginocchio sinistro dopo l'infortunio rimediato contro la Roma. Su 'Instagram' il calciatore, dopo aver pubblicato una citazione di Paulo Coelho, ha scritto: "Io ci credo. Senza bisogno di miracoli, quelli li lascio a chi ne ha veramente bisogno. Io ripartirò da questo letto, dalla fisioterapia, dalla voglia di non mollare mai e di continuare a sorridere, dal desiderio di ritornare. Non come prima. Alla fine di questo percorso sarò una persona diversa, sicuramente nuova, migliore, spero. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto, chiamato o anche solo dedicato un pensiero. Vi abbraccio tutti. E vi aspetto, di nuovo in campo".

B.D.S.