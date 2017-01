11/01/2017 19:16

CALCIOMERCATO PALERMO DIAMANTI SWANSEA / Lo Swansea si ha provato per Alessandro Diamanti: il club gallese avrebbe bussato alla porta del Palermo per il 33enne di Prato. Come riferisce 'Sky', il calciatore avrebbe però declinato l'offerta proveniente dalla Premier League: la sua intenzione è restare in Sicilia e provare a contribuire alla rincorsa salvezza dei rosanero.

B.D.S.