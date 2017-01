11/01/2017 18:36

MILAN TORINO MIHAJLOVIC / Va controcorrente Sinisa Mihajlovic: alla vigilia della sfida di coppa Italia tra Milan e Torino, il tecnico granata annuncia che non ha intenzione di fare un ampio turnover. "Cambierò il meno possibile - le parole dell'allenatore alla 'Rai' -. La coppa Italia è una della strade per arrivare in Europa, è una competizione importante e non è sufficiente fare bella figura".

Mihajlovic guarda con fiducia alla sfida di 'San Siro': "Nelle partite secche sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e quindi andiamo a San Siro fiduciosi, cercando di passare il turno. Sappiamo che non sarà facile ma anche che non è impossibile: noi dobbiamo solo pensare a fare bene la nostra partita".

B.D.S.