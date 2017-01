Calciomercato, Belfodil rinato: super offerta dalla Premier League

12/01/2017 04:14

CALCIOMERCATO BELFODIL EVERTON / Arrivato da svincolato la scorsa estate, Ishak Belfodil è letteralmente rinato in Belgio. Con la maglia dello Standard Liegi il centravanti algerino classe 1992 ha già messo a referto 9 gol e 4 assist in 21 presenze tra campionato ed Europa League. Prestazioni che, secondo quanto si legge su 'dhnet.be', hanno attirato l'attenzione dell'Everton sull'ex interista. Per portarlo in Premier League, i 'Toffees' sarebbero pronti ad offrire una cifra che si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro.

M.R.