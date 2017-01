11/01/2017 17:29

FIORENTINA CHIEVO DE MAIO / Schierato da titolare, Sebastien De Maio parla a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Chievo: "E' una partita difficile, Il Chievo è sempre tosto da affrontare. Dovremo trovare la giusta concentrazione, non è facile dopo le feste. Sarebbe bello per la Fiorentina arrivare fino in fondo alla coppa Italia".

B.D.S.