Coppa Italia, la cronaca di Fiorentina-Chievo 1-0: viola ai quarti contro il Napoli!

11/01/2017 18:40

DIRETTA COPPA ITALIA FIORENTINA CHIEVO - Dopo il 3-1 di ieri del Napoli sullo Spezia, che ha sancito la qualificazione della squadra di Maurizio Sarri ai quarti di finale della Coppa Italia, per gli ottavi della stessa competizione, scendono oggi in campo Fiorentina e Chievo. Sono soltanto due i precedenti nella coppa nazionale tra 'Viola' e 'Clivensi', che hanno visto in entrambi i casi prevalrei i toscani.

La vincitrice di questo match, se la vedrà proprio con la formazione campana il prossimo 25 gennaio. Calciomercato.it segue per voi in tempo reale questo match.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Sanchez, Olivera; Vecino, Badelj; Chiesa, Zarate, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Izco, Spolli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Bastien; de Guzman; Inglese, Floro Flores. All. Maran.



Arbitro: Domenico Celi di Bari.

17.20 - Le squadre sono pronte per scendere in campo dopo il riscaldamento.

17.30 - Formazioni schierate in campo. Tutto pronto!



SEGUI LA CRONACA LIVE:



PRIMO TEMPO



1' Match iniziato, primo pallone giocato dal Chievo. Fiorentina subito aggressiva.

3' Ottima discesa sulla sinistra di Bernardeschi: palla in mezzo, sponda indietro di Kalinic e Zarate prova a piazzarla nel 7. Palla fuori di poco.



6' Ci prova di nuovo la Fiorentina. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, cross di Olivera per Bernardeschi che mette giù di petto per De Maio: conclusione deviata da un avversario nuovamente in corner.



11' SI affaccia in avanti il Chievo. Errore di Sanchez: Floro Flores arriva alla conclusione ma spara alto.

16' Ancora Floro Flores prova a rendersi pericoloso: la sua conclusione dalla distanza però esce alla sinistra di Tatarusanu senza impensierirlo.



17' Radovanovic primo ammonito del match per intervento da dietro su Kalinic. Giusta decisione del direttore di gara.



19' Di nuovo 'Clivensi pericolosi. Cross di de Guzman, uscita a vuoto di Tatarusanu, Inglese controlla in area, calcia ma senza riuscire a trovare la porta.

23' Da corner per il Chievo si sviluppa un contropiede dei toscani. Chiesa lanciato verso l'aria viene anticipato da Radovanovic



26' Ritmi di gioco ora decisamente calati. Chievo ben messo in campo, difficoltà per la Fiorentina nel trovare spazi.



29' Cross dalla sinistra, stacca Bernardeschi ma il suo colpo di testa non è preciso.

31' Spolli rischia il giallo per un intervento in ritardo su Kalinic.



33' Ottima punizione tagliata di Bernardeschi, inserimento di Kalinic che era però in fuorigioco.



34' Ancora Spolli su Kalinic da dietro. L'arbitro lo grazia anche in questo caso fischiando solo la punizione per i 'Viola'.

36' Arriva il secondo giallo per il Chievo: questa volta il sanzionato è Castro per intervento su Kalinic.



41' Colpo alla caviglia per Bernardeschi rifilato da Castro. Nulla di grave per il talento della Fiorentina.

44' Buona azione sulla sinistra di Chiesa: l'attaccante arriva alla conclusione con il sinistro che Sorrentino blocca a terra agevolmente.



45' L'arbitro concede 2 minuti di recupero.



45+2' Chievo in 10: espulso Radovanovic che rimedia il secondo giallo per aver sgambettato Chiesa. Sulla seguente punizione, Bernardeschi con un gran sinistro colpisce la traversa. Ultima azione di gioco, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO



45'' Iniziata la seconda frazione di gioco: calcio d'inizio battuto dai 'Viola'. In campo per il Chievo l'ex Fiorentina, Gamberini, al posto di Floro Flores.

48' Vecino dalla distanza impegna Sorrentino che si salva in calcio d'angolo.



49' Ancora impegnato serveramente Sorrentino che nega la rete a Bernardeschi dalla distanza, mandando in corner.

50' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, prova la conclusione Chiesa ma la palla finisce sul palo (la tecnologia conferma che la sfera non è entrata per pochi centrimetri). Sulla ribattuta arriva Kalinic ma spara in curva.



52' Ammonito Tomovic per fallo su Gobbi.

59' Chievo in leggero affanno, i 'Clivensi' accusano l'uomo in meno in campo. La Fiorentina aumenta il ritmo e cerca il vantaggio.

61' Vecino stende Castro sulla mediana e si becca il giallo.



63' Giallo per Badelj che trattiene Bastien mentre ripartiva.



65' Continuano a fioccare i cartellini gialli: ammonito anche Kalinic per fallo su Sorrentino in uscita bassa nell'area piccola.

68' Ottima azione personale di Bastien che si libera sulla trequarti e scarica il destro: la palla esce sulla destra con Tatarusanu sorpreso.



71' Rosso diretto per Zarate: punito l'intervento da dietro dell'ex Lazio su Bastien. Squadre di nuovo in parità numerica. Tello pronto ad entrare resta in panchina.

75' Ottimo contropiede del Chievo 5 vs 4: Gobbi crossa in area, Castro schiaccia di testa da un metro senza dare troppa forza: Tatarusanu blocca.

78' Doppio cambio per i Viola: escono Badelj e Olivera, dentro Cristoforo e Ilicic. Cambio anche per il Chievo: Meggiorini rileva Inglese.

82' Altro cambio da parte di Maran: fuori Castro, dentro Birsa.

84' Ilicic taglia un ottimo pallone in area per Kalinic: la difesa del Chievo si salva in angolo.

88' Finisce sul taccuino dell'arbitro anche Gobbi, ammonito per aver atterrato Ilicic.

89' Sorrentino respinge con i piedi la punizione calciata in mezzo dallo stesso Ilicic.

90' Sousa opera un altro cambio in vista dei possibili supplementari: dentro Borja Valero, fuori Chiesa.

90' Quattro minuti di recupero decisi dall'arbitro.

91' Rigore per la Fiorentina: Gobbi atterra Bernardeschi a pochi passi dalla porta.

93' BERNARDESCHI REGALA IL VANTAGGIO AI VIOLA DAGLI UNDICI METRI.

94' FINITA LA PARTITA, LA FIORENTINA BATTE SULLO SCADERE IL CHIEVO PER 1-0 E VOLA AI QUARTI DELLA TIM CUP DOVE TROVERA' IL NAPOLI.