11/01/2017 17:07

CATALDI LAZIO MILAN / Non solo Sassuolo e Genoa. Sulle tracce di Danilo Cataldi, secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', adesso ci sarebbe anche il Milan. Il club rossonero avrebbe chiesto il 22enne centrocampista in prestito secco fino al termine della stagione. Ma la trattativa con la Lazio non sembra avere chance di decollare.

M.R.