Inter, Maradona attacca Icardi: "Va tenuto lontano dalla Nazionale, meglio un ex giocatore"

11/01/2017 16:54

INTER MARADONA VS ICARDI - Diego Armando Maradona Vs Mauro Icardi, nuovo round. In un'intervista rilasciata al quotidiano argentino 'La Nacion', 'El Pibe de Oro' si è scagliato ancora contro l'attaccante dell'Inter: "Lasciamo Icardi lontano dalla nazionale. Piuttosto che convocare lui, chiamerei Bazan Vera (ex giocatore di 44 anni, ndr). Icardi deve essere non la quarta, ma la settima scelta. Il suo agente ha pure chiamato il ct dell'argentina Bauza. Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori".

F.S.