Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 11 gennaio ai nostri utenti

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

11/01/2017 16:46

CALCIOMERCATO RISPOSTE MARCHETTI - Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.



Alessandro Mazza: Informazioni su Kalinic e Gabbiadini? Partono?

È molto probabile che partano, con modalità doverse. Gabbiadini al momento ha solo offerte in prestito e per una cifra più bassa rispetto a quella della passata stagione. Kalinic invece aspettiamo offerta del Tjianjing che dovrebbe essere fra i 35 e i 38 milioni di euro (cifra per la quale la Fiorentina andrebbe in difficoltà)



Giovanni Mussi: Centrocampista Genoa?

Caduta la pista Sanogo dello Young Boys c'è una possibilità Cataldi in prestito con diritto di riscatto (anche se Lotito è duro è comunque in buoni rapporti con Preziosi) oppure Radovanovic del Chievo ma costa troppo



Cristian Dimasi: Notizie su Deulofeu?

No. Il Milan è disposto ad aspettare anche fini al 31 gennaio. Ma spera non ce ne sia bisogno visto che Everton può essere più morbido nella trattativa



Emanuele @emanuele_jj : Il Bari potrebbe avere un attaccante a fine settimana? Per il centrocampo?

Il Bari sta cercando in attacco da diverso tempo e sono diversi i nomi seguiti da Sogliano. Il primo era Floccari (destinato alla Spal) il secondo Rodrguez del Cesena. A centrocampo piace moltissimo Lodi



Luca Nava: Notizie in entrata per l'Atalanta?

L'Atalanta non credo abbia bisogno di molto. Sicuramente di un centrocampista, soprattutto dovesse partire Grassi. Ma i nerazzurri hanno dimostrato che si può vincere anche senza i big.



Damiano Piermattei: Situazione Feghouli?

Il West Ham si è irrigidito. Non vorrebbe il prestito. Per cui la Roma ha ripreso i contatti con il Chelsea per Musonda.



Vittorio Spezzano Il Napoli prenderà Orsolini?

È un'opportunità concreta. Il giocatore piace molto e ci sono stati anche degli inconti con Ascoli. Ma non è l'unica squadra: ci sono anche la Juventus come noto, la Sampdoria e l'Atalanta.