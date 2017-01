ACCADDE OGGI - Niente più samba: addio Milan, Ronaldinho torna al Flamengo

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

CALCIOMERCATO MILAN RONALDINHO FLAMENGO / E' l'11 gennaio 2011, saudade di samba sui campi di Serie A: niente più magie in rossonero, Ronaldo de Assis Moreira, da tutti conosciuto come Ronaldinho, lascia il Milan e diventa un calciatore del Flamengo. Un addio annunciato quello del 'Gaucho': troppa la voglia di tornare in Brasile, poca quella di sacrificarsi per dare ancora spettacolo sui campi di gioco italiani ed europei. Da un rossonero all'altro: tre milioni di euro circa versati dal club brasiliano nelle tasche della società di Berlusconi, contratto fino al 2014 per il calciatore che vuole ritornare a sorridere vicino casa.

L'annuncio ufficiale non arrivò certo a sorpresa nel calciomercato invernale: qualche giorno prima, fine dicembre 2010, Ronaldinho aveva lasciato Dubai, dove il Milan allora allenato da Allegri era in ritiro, con il permesso della società. Obiettivo: trovare squadra in Brasile. Del resto le voci su un suo possibile ritorno in patria si rincorrevano da settimane. L'allenatore toscano lo impiegava con il contagocce e la classe dell'ex Barcellona illuminava 'San Siro' sempre di meno. Dopo due anni vissuti comunque da protagonista, 36 presenze e 10 gol nel 2008/2009, 43 partite con 15 reti e 19 assist l'anno successivo, Ronaldinho era uscito dai radar. Sempre titolare nelle prime sette giornate del campionato 2010/2011 (con tre gol all'attivo), il brasiliano si ferma per infortunio ad ottobre, perdendo il posto in squadra. Due giornate di stop, poi solo panchina e qualche manciata di minuti in campo nelle seguenti 8 giornate di campionato, accompagnate da tre apparizioni (con un gol) in Champions. Quanto basta per capire che è ora di cambiare aria.

Calciomercato Milan, addio Ronaldinho: lo accoglie il Flamengo

Il Brasile lo attende e l'11 gennaio nel calciomercato Milan arriva l'ufficialità del suo ritorno a casa: è il Flamengo la squadra che accoglie il talento di Ronaldinho. Un affare però che per i rossoneri brasiliani non si rivelerà molto fruttuoso. Dopo una prima stagione positiva con il successo nel campionato carioca, tra Dinho e il Flamengo il rapporto si incrina e nel 2012 arriva la rescissione del contratto. A Rio de Janeiro la musica è la stessa di Milano: accenni di samba, sempre più sfumati, con la carriera del fenomeno di Porto Alegre che imbocca le ultime malinconiche note.