11/01/2017 16:06

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna il tradizionale appuntamento con le ultime news di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle notizie più importanti di Calciomercato.it. Dal poker di italiani per l'Inter (Bernardeschi, Verratti, Berardi e Pellegrini) all'interesse della Sampdoria per Driussi.

GUARDA IL VIDEO

B.D.S.