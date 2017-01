Calciomercato Juventus, terminato incontro con Zaza: domani c'è il Valencia

11/01/2017 16:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / AGGIORNAMENTO ORE 16.17: E' terminato l'incontro tra Simone Zaza e i dirigenti della Juventus. Nella giornata di domani, lo stesso calciatore vedrà il Valencia, club fortemente interessato alle sue prestazioni.

ORE 15.47: Ormai terminata la sua avventura al West Ham, Simone Zaza è in attesa di conoscere il suo futuro. Come raccontato in esclusiva a Calciomercato.it dal padre-procuratore dell'attaccante, l'entourage di Zaza non ha avuto contatti con la nuova dirigenza del Valencia né con la Fiorentina. Il suo destino potrebbe conoscersi dopo l'incontro con la Juventus, un momento verità per capire da dove ripartirà la carriera del calciatore di Policoro.

B.D.S.