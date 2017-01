Calciomercato Juventus, dalla Spagna rilanciano: 105 MILIONI per Dybala!

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/01/2017 15:21

CALCIOMERCATO JUVE DYBALA REAL - Il rinnovo, con adeguamento dell'ingaggio, con la Juventus di Paulo Dybala tarda ad arrivare. La volontà del club bianconero è quella di blindare con un nuovo contratto il 23enne attaccante argentino, ma gli uomini mercato Juventus dovranno alzare l'offerta e arrivare a 6.5/7 milioni di euro annuali. L'entourage del calciatore dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni per sedersi attorno ad un tavolo e parlare con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta del futuro de 'La Joya', ma nel frattempo dalla Spagna continuano ad arrivare notizie che spaventano i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, 105 milioni dal Real per Dybala

E' il quotidiano catalano 'Sport' a riportare l'ennesima indiscrezione sull'interesse del Real Madrid per Paulo Dybala. Una vera e propria bomba di calciomercato che, se fosse confermata, potrebbe far vacillare la società piemontese. Il presidente dei castigliani, Florentino Perez, sarebbe disposto ad offrire 105 milioni di euro per strappare il calciatore alla Juventus la prossima estate, approfittando anche dell'empasse relativo al nuovo contratto. Per il giocatore sarebbe pronto un ingaggio da 10 milioni a stagione. Cifre da capogiro per Dybala, ma portarlo via dalla Juventus non sarà per niente facile.