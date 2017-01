Yokohama FC, incredibile Miura: ex Genoa ancora in campo a 50 anni

11/01/2017 15:20

MIURA EX GENOA 50 ANNI IN CAMPO - Una delle peculiriatà del popolo giapponese è senza dubbio quella di essere uno dei più longevi al mondo. Non stupisce quindi, che tale caratteristica influisca anche sulla resa in campo di chi pratica sport a livello professionistico. E' il curioso caso del 'novello Benjamin Button' che porta il nome di Kazuyoshi Miura.

Vecchia conoscenza del calcio nostrano, avendo militato nel Genoa nella stagione '94-'95 (21 presenze e 1 rete), Miura è stato il primo giapponese a calcare i campi della Serie A e il primo giapponese a realizzare una rete. Ma guardando al presente, quel che stupisce è che il 'giovanotto', che il prossimo 26 febbraio compirà 50 anni, non ha proprio intenzione di smettere di giocare: anche il prossimo anno infatti, l'ex rossoblu sarà in campo con lo Yokohama FC, formazione che milita nella seconda divisione giapponese, per disputare la sua 32esima annata da professionista.

Anche nel Paese del 'Sol Levante', il 'ragazzo prodigio' vanta due record: lo scorso giugno è diventato il giocatore più vecchio a segnare nella storia del calcio professionistico giapponese, mentre a settembre, è diventato il giocatore più anziano a partecipare alla Coppa dell'Imperatore.

F.S.