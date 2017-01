Barcellona, Claudia Pina come Messi: che gol!

11/01/2017 15:13

BARCELLONA CLAUDIA PINA GOL / Un gol da cineteca, di quelli che oggi si vede fare a Messi o che in passato faceva Maradona. Paragoni scomodi per Claudia Pina, attaccante delle giovanili del Barcellona femminile, passata agli onori della cronaca per la rete realizzata contro l'Espanyol. La calciatrice, 15 anni appena, prende palla a centrocampo, parte in velocità, salta uno, due, tre, quattro avversarie e batte il portiere. Un gol da vedere e rivedere. E se Luis Enrique avesse bisogno di un altro attaccante, sa già dove trovarlo...

B.D.S.