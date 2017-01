Calciomercato Chievo, ESCLUSIVO: Birsa-Cina, affare in standby

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/01/2017 14:57

CHIEVO BIRSA CINA - Valter Birsa è uno dei calciatori che in questa sessione di mercato è stato accostato alla Cina. I club orientali stanno tentando molti calciatori, della serie A e non solo, e si sono mossi anche per il 30enne trequartista sloveno dall'estate del 2014 punto di forza dei clivensi del presidente Campedelli. Al momento però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa è in standby: nessun altro passo è stato mosso, ma l'interesse persiste. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni.