Calciomercato Inter, agente Gagliardini: "Sì per il progetto. Petagna alla Juve..."

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

11/01/2017 14:53

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI PETAGNA / Uno ha ormai cambiato maglia, l'altro è destinato a restare a Bergamo: destini diversi per Gagliardini e Petagna, due nomi caldi nel calciomercato invernale. Ne parla a 'sportmediaset.it', il loro agente Giuseppe Riso che parte dalla trattativa del calciomercato Inter per portare il centrocampista alla corte di Pioli: "Erano ormai giorni in cui stavo cercando di stringere per chiudere l'operazione. Il fuso orario con la Cina non ha aiutato, lui è partito tranquillo per Torino per la Coppa Italia con l'Atalanta e poi mentre era sul pullman gli ho scritto che avevamo chiuso ed è tornato indietro".

Riso si sofferma anche sulla posizione in campo del giovane calciatore e sui progetti di Suning: "Il modulo dell'Atalanta era perfetto per lui ma penso che possa giocare anche davanti alla difesa o in un centrocampo a tre. Suning è un gruppo molto ambizioso e questo ha convinto Gagliardini. Vogliono costruire una grande squadra".

Calciomercato Inter, non solo Gagliardini: il futuro di Petagna

L'Inter ha fatto un sondaggio anche per Petagna, altro calciatore assistito da Riso, che spiega che a gennaio l'attaccante resterà all'Atalanta, confermando quanto anticipato da Calciomercato.it: "Piace alla Juve? E' nel mirino di tante squadre, anche estere, come il Monaco che l'ha seguito tantissimo. L'Atalanta lo ritiene incedibile perché ha un progetto importante su di lui e in questo momento il club bergamasco non si siede nemmeno a trattare. Lo stimano e in più Gasperini è un grandissimo allenatore e lo valorizza molto. E' un giocatore che in Europa ha caratteristiche uniche, è forte sia tecnicamente che fisicamente: deve migliorare sotto porta ma è giovane e crescerà".