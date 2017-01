Calciomercato Napoli, ecco l'offerta per Gabbiadini: 20 milioni

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/01/2017 14:43

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI WBA - Lo ha ribadito il suo agente Silvio Pagliari, lo avevamo anticipato anche noi di Calciomercato.it: Manolo Gabbiadini lascerà Napoli e approderà in Bundesliga o in Premier League. Il 25enne attaccante, prodotto del florido vivaio dell'Atalanta, nel frattempo continua a segnare e nelle ultime tre partite tra campionato e Coppa Italia è sempre andato in gol. Ma la sua avventura in Campania è terminata, vista l'esplosione di Mertens, l'arrivo di Pavoletti e il vicino rientro di Milik.

Calciomercato Napoli, offerta del West Bromwich per Gabbiadini

Le squadre interessate a Gabbiadini non mancano: dalla Germania è forte sul calciatore il Wolfsburg, mentre in Inghilterra Southampton e Leicester osservano la situazione. Ma, secondo 'gazzetta.it', adesso sarebbe balzato in pole position il West Bromwich Albion. Il club inglese, attraverso Pagliari, avrebbe fatto sapere di essere pronto ad offrire 20 milioni di euro (più 2 di bonus) per accaparrarsi l'attaccante e sbaragliare la concorrenza. Una cifra che soddisferebbe il calciomercato Napoli che valuta Gabbiadini proprio 22 milioni. Il WBA è attualmente all'ottavo posto in Premier League con 29 punti conquistati in 20 partite.