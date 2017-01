11/01/2017 14:45

MILAN STORARI / Marco Storari torna al Milan: di ieri l'ufficialità del trasferimento in rossonero del portiere, ormai ex Cagliari, che torna nella squadra dove ha già militato in due stagioni. Su 'Instagram' il calciatore pubblica la sua foto con la maglia del Milan e scrive: "Non c'è 2 senza 3! Dopo tanto tempo torno qui onorato di poter vestire nuovamente questi colori... mi son sempre sentito a casa qui! Si riparte".

B.D.S.