Napoli, Milik torna con il Pescara: la verità di Mariani

11/01/2017 14:02

NAPOLI MILIK MARIANI / L'appuntamento è per domani a Roma: Arkadiusz Milik andrà dal professore Mariani per avere il via libera definito al ritorno in campo. Una visita molto importante per le news Napoli con Sarri e i tifosi azzurri che non vedono l'ora di poter gustarsi nuovamente le giocate del bomber polacco. Alla vigilia del controllo medico per l'ex attaccante dell'Ajax, arrivano in Italia nel calciomercato estivo e subito protagonista con la maglia dei partenopei, è proprio Mariani ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' a parlare del calciatore, del suo ritorno in campo e di come si svolgerà la visita di domani.

"Giovedì a Villa Stuart effettueremo la visita di controllo - spiega il chirurgo -. Milik sarà sottoposto ad una valutazione funzionale: effettuerà dei test in palestra e sul campo. I test saranno di natura ortopedica. Naturalmente, sarà fatta anche una risonanza".

Sul ritorno in campo, l'ortopedico passa la palla a Sarri: "Se i test dovessero dare risposte positive, Milik potrà rientrare nell'area tecnica. In pratica potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. Spetterà poi all'allenatore, Maurizio Sarri, decidere se convocarlo o meno per la gara di campionato".

Napoli, Milik con il Pescara: domani il verdetto di Mariani

Infortunatosi ad ottobre e sottoposto ad intervento chirurgico, Milik spera ora di poter riprendere da dove aveva interrotto: 7 gol in 9 partite tra campionato e Champions. Proprio quella competizione che ha nel mirino l'attaccante polacco con la doppia sfida al Real Madrid da non perdere. Intanto si avvicina un appuntamento importante con la visita di Mariani e il possibile via libera al rientro. Poi toccherà a Sarri e allo staff tecnico decidere quando e come lanciare nuovamente nella mischia Milik che intanto si ritroverà un concorrente in più in attacco, quel Leonardo Pavoletti che ieri contro lo Spezia ha esordito in maglia azzurra. Potrebbe non esserci più, invece, Manolo Gabbiadini conteso da Premier e Bundesliga, come raccontato da Calciomercato.it. Insomma, il movimento nell'attacco del Napoli non manca di certo.

B.D.S.