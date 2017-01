Calciomercato Roma, Sabatini e il retroscena su Dybala

11/01/2017 13:45

ROMA SABATINI DYBALA - Ritorna a parlare Walter Sabatini. L'ex Ds della Roma, nonché del Palermo, ha rivelato dei retroscena importanti in particolare in merito a Paulo Dybala: "Purtroppo quando è esploso a Palermo il prezzo è salito troppo. Non sono riuscito a portarlo a Roma, anche se mi piaceva moltissimo - ha detto Sabatini a 'Mediagol.it - All'altro gioiello dei rosanero, Vazquez, ho pensato più di una volta, ma avevamo già giocatori in quel ruolo e non ho mai affondato il colpo. Sono calciatori che a Palermo hanno fatto la storia e quando si parla di Zamparini è bene ricordare anche tutti i campioni che ha scoperto. Un mio ritorno in Sicilia al momento non è fattibile, ma quando penso ai rosanero ogni tanto anche a me scappa qualche lacrima: sono stati una tappa fondamentale della mia vita professionale".



EMERSON PALMIERI - Sabatini ha continuato parlando poi di Emerson Palmieri: "Lui è l'esempio perfetto per spiegare come a volte la fortuna cambia radicalmente le sorti di un calciatore o di una squadra. Io l'avevo visto giocare mezza volta nel Palermo, mi è piaciuto nel modo di muoversi e, avendolo offerto il suo agente a condizioni molto buone, ho deciso di prenderlo - ha spiegato - Ha fatto i primi mesi a Palermo in cui veniva denigrato da tutti, oggi è fondamentale nella testa di Spalletti, anche se ha tanta strada da fare essendo un ragazzo del '94, ma è molto forte. E' uno di quei giocatori che nel Palermo non ha avuto molta fortuna, così come nel Palermo di oggi non hanno fortuna molti altri calciatori. Lo stesso Emerson, uno serio e volitivo, veniva tacciato di non avere personalità. Lo stesso discorso che viene fatto oggi su Quaison. Oggi gioca nella squadra seconda in classifica, si sta battendo con avversari di grande livello con naturalezza e positività".