Calciomercato Juve, il punto su Cassata: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

11/01/2017 13:18

CASSATA JUVE / Non solo Orsolini, un'altra stella che brilla nell'Ascoli è sicuramente Cassata. Centrocampista centrale, è stato tesserato dal club marchigiano con la formula del prestito opzione di riscatto e controriscatto a favore della Juventus. Secondo programmi, il metronomo classe '97 dovrebbe rimanere nelle Marche e tornare a fine stagione alla base per poi essere eventualmente rivenduto ad altra società. Non rientrerà quindi -secondo indiscrezioni di Calciomercato.it - nell'operazione per Orsolini. Il suo valore è infatti in sintonia, se non più alto, con il "nuovo Robben", valutato 8 milioni dal ds Giaretta. E' seguito dal Liverpool e dalle big d'Italia.