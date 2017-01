Calciomercato, UFFICIALE: il nipote svedese di Garrincha sbarca in Inghilterra

12/01/2017 03:33

JOHANSSON GARRINCHA BRENTFORD - Nuovo innesto per il Brentford, squadra militante in Championship (la serie B inglese) e che attualmente veleggia a metà classifica a quota 33 punti. Dalla Svezia arriva il nipote di Garrincha, la celebre ala brasiliana campione del Mondo con la sua Nazionale proprio in Svezia nel 1958 e in Cile nel 1962. Si tratta del 18enne Henrik Johansson che ha firmato con il club inglese un contratto per i prossimi due anni e mezzo. Il calciatore sarà aggregato alla squadra B prima di poter spiccare il volo nella prima squadra guidata da Dean Smith.

A.L.