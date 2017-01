Calciomercato Serie B, da Maresca a Corvia: le trattative dell'11 gennaio

11/01/2017 13:00

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. In casa Verona tiene banco la questione relativa al futuro di Enzo Maresca: in settimana, come raccontato da Calciomercato.it, è previsto l'incontro per valutare la situazione. Per il centrocampista classe '80 si è parlato anche di possibile ritiro dal calcio giocato e nuova carriera da procuratore. L'Hellas, comunque, si cautela cercando il possibile erede e valuta Fazzi del Crotone. Intanto il Carpi attende una risposta dalla Russia per Mbakog, mentre su Lasagna è piombata l'Udinese.



Il Perugia resta forte su Manaj, che però ha una proposta anche dall'Ingolstadt, la Ternana sta per mettere le mani su Vitturini e Claiton dos Santos, ora vicinissimo. L'intrigo Floccari sembra ormai vicino alla conclusione, direzione Cesena, mentre il Bari è alla stretta finale per Francesco Lodi. Dal Verona dovrebbe inoltre arrivare Greco, mentre è stato sondato Raicevic per l'attacco. La Spal, invece, ha una nuova idea per il reparto avanzata: Corvia del Latina, che potrebbe perdere pure Mariga direzione Usa.

L.P.