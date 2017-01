Calciomercato Verona, Maresca rescinde? Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/01/2017 13:08

VERONA MARESCA RESCISSIONE - Potrebbe essere vicina alla conclusione l'esperienza di Enzo Maresca con la maglia dell'Hellas Verona. Con la squadra di Fabio Pecchia, capolista della serie B, il 36enne ex centrocampista della Juventus ha collezionato solo 9 presenza in questa stagione e, secondo informazioni raccolte da Calciomercato.it, è previsto in questa settimana un incontro tra la dirigenza scaligera e l'agente del calciatore per valutare la situazione. Sul tavolo esiste la possibilità di rescindere il contratto siglato in estate e valido fino al 30 giugno prossimo. Di certo, nulla avverrà nelle prossime ore, ma bisognerà ancora attendere per saperne di più.