Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate all'11 gennaio

Marco Di Nardo

11/01/2017 12:29

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Con ancora ventuno giorni a disposizione, i club di Serie A iniziano finalmente a muovere i primi passi, sia in entrata che in uscita. E’ il caso delle due milanesi, Milan ed Inter, che dopo aver visto Juventus, Napoli e Genoa muoversi attivamente sul mercato, nelle ultime ventiquattro ore, hanno messo a segno due colpi di mercato. Se da un lato, ci sono i rossoneri che hanno ufficializzato lo scambio dei portieri Gabriel – Storari con il Cagliari, dall’altro ci sono i nerazzurri che hanno finalmente confermato l’acquisto del giovane Gagliardini dall’Atalanta. Non è da escludere però che, nelle prossime ore, squadre come Roma, Inter e Fiorentina possano piazzare alcuni colpi sia sul fronte acquisti che quello cessioni.