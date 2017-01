L'Editoriale di Marchetti - La regina delle provinciali: metodo e classe

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

11/01/2017 12:07

EDITORIALE MARCHETTI ATALANTA / Ce lo prendiamo come impegno: l'Atalanta probabilmente ha stabilito un record e proveremo averificarlo. Nessuno nel calciomercato di gennaio ha mai incassato così tanto, per una squadra di questo livello. Non guardate il Chelsea che con un colpo solo ha incassato 60 milioni dai cinesi. Qui stiamo parlando di soldi italiani, per giocatori cresciuti nel vivaio.

Mai i nerazzurri avevano venduto così bene (visto che consideriamo Gagliardini già riscattato dall'Inter). Ieri il giovane centrocampista ha poi pubblicato il logo del club interista.

Sul campo sta facendo tornare alla mente l'Atalanta della seconda metà degli anni 80 fino ai primi anni 90, quella di Stromberg, quella dell'Europa, quella di Mondonico. In assoluto, in termini numerici, già è definita la regina delle provinciali: visto che fra le squadre che non hanno conquistato un campionato è quella con più vittorie all'attivo, quella che ha fatto più campionati di A e quella che ha vinto più volte la B e quella che ha più promozioni all'attivo.

Ma qui oltre al campo, che spesso ha parlato in favore dei nerazzurri, stanno tornando anche altri numeri. Quelli del bilancio. Da sempre l'Atalanta ha sfornato talenti arrivati nei grandissimi club. Da Donadoni a Pazzini, da Montolivo a Bonaventura, da Gabbiadini a Inzaghi. Da Morfeo ai due baby d'oro. Per non parlare di Prandelli. Ma qui solo in questa sessione di mercato si sta andando oltre!



La cessione più vantaggiosa finora per l'Atalanta era stata quella di Massimo Donati al Milan: 15 milioni di euro nel 2001/02. In una sessione di mercato si è praticamente rivoluzionato tutto. Prima la cessione al Middelsbrough di De Roon in estate. E poi le ultime due: Caldara alla Juve per un totale di 19 milioni e Gagliardini all'Inter per un totale di 22. Con la forza di poter dire di no ai 15 milioni all'Everton per Kessie, perché sa di poterne avere di più. Rivoluzionata la classifica delle cessioni, nel giro di sei mesi.

Una classifica variegata, valida per tutte le stagioni e per tutti i gusti. Tutti quelli che abbiamo nominato sopra sono nelle migliori cessioni bergamasche. Donati, De Roon, Gabbiadini, Cigarini, Floccari, Inzaghi, Donadoni, Grassi, Morfeo, Makinwa i primi dieci. Dilazionati nel tempo, ancora nella memoria di tutti gli amanti del calcio. Manca solo Bonaventura (12 esimo). Tutti di stagioni diverse, tutti con caratteristiche diverse. Anche di mercati diversi. E anche da quando è tornato Percassi, a seguire il solco lasciato dalla famiglia Ruggeri, gli interlocutori sono sempre cambiati. Juve (Padoin, Gabbiadini, Peluso e ora Caldara), l'Inter (Schelotto e Gagliardini), Milan (Bonaventura), Baselli al Torino, Leicester, Middlesbrough, Leon, Rubin Kazan e Siviglia. Cambia il mercato, si allargano gli orizzonti. Non gli affari.

L'Atalanta mostra a tutti che si può fare un ottimo calcio e allo stesso tempo vendere bene. Stavolta in maniera esagerata, ma il calcio a Bergamo funziona così. Anche a gennaio. Forse l'unico non pienamente soddisfatto è Gasperini che ovunque alleni vede i suoi gioielli partire. Ma ha dimostrato ancora una volta che può continuare ad essere spettacolare anche senza di loro. Applausi