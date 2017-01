Calciomercato Milan, Montella: "Confronto quotidiano con Galliani"

11/01/2017 12:00

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA - Vigilia di Coppa Italia per il Milan. Vincenzo Montella in conferenza stampa si è soffermato anche sul calciomercato: "Mi confronto quotidianamente con Galliani. Il mio compito è quello di segnalare possibili esigenze della rosa. Naturalmente, sono consapevole che migliorare la squadre a gennaio sia molto difficile: resteremo comunque vigili fino alla fine - ha sottolineto il tecnico rossonero - Abbiamo preso Storari, che è un ragazzo che conosce l'ambiente, è integro e con la sua esperienza ci darà sicuramente una grossa mano. Questa operazione è stata fatta in primis per mandare Gabriel a giocare".

G.M.