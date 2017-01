Calciomercato Inter, Gagliardini non basta: Suning vuole altri colpi italiani

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Le intenzioni di Suning erano state messe in chiaro fin da subito, con i circa 70 milioni di euro spesi nel giro di pochi giorni per avere Joao Mario e Gabigol sul finire della scorsa sessione estiva di calciomercato. Grandi investimenti, soprattutto su calciatori giovani, per riportare l'Inter ai vertici ed a lungo. E sembra ancor più chiara ora l'altra direttrice che sta seguendo il calciomercato Inter, ovvero piazzare sì grandi colpi, ma possibilmente italiani. E poco importa se vengono pagati più di grandi calciatori stranieri: la dirigenza ha valutato attentamente i benefici che porterebbe avere una solida base italiana in squadra ed è pronta ad inserire in rosa sempre più calciatori del nostro Paese.



Lo confermano l'affare Antonio Candreva in estate, diventato ora un pilastro della formazione di Pioli, così come l'acquisto di Gianluca Caprari che dal Pescara arriverà a fine stagione e adesso quello di Roberto Gagliardini, che proprio oggi sta sostenendo le visite mediche che precedono le firme con l'Inter. E non finisce qui.



Calciomercato Inter, non solo Gagliardini: da Verratti a Bernardeschi, altri colpi italiani

La prossima estate, infatti, l'Inter non avrà più i vincoli del Fair Play Finanziario e punterà con decisione sui big italiani. Il primo, grande obiettivo è Marco Verratti, per il quale però sarà asta con Juventus e altri top club europei. Un tentativo poi sarà fatto per portare a casa almeno uno tra Bernardeschi e Berardi. Cerchiati in rosso poi altri nomi come quello di Pellegrini, nel caso in cui la Roma dovesse esercitare il riscatto dal Sassuolo, Petagna come vice-Icardi e il talento della Primavera dell'Atalanta, Capone.