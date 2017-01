11/01/2017 11:51

GNOUKOURI CROTONE / Il Crotone insiste per avere Gnoukouri, ma il giovane centrocampista dell'Inter non è convinto di andare in Calabria. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, l'incontro tra le parti andato in scena ieri sera non ha portato ancora ad una fumata bianca. Probabile un nuovo tentativo del ds Ursino, impegnato anche nella trattativa Budimir.

E.T.