DIRETTA - Calciomercato Inter, Gagliardini alla Pinetina: si attende l'ufficialità

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

11/01/2017 11:20

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI - E' ufficialmente iniziata l'avventura di Roberto Gagliardini con la maglia dell'Inter. Per il calciomercato Inter, l'ormai ex talento dell'Atalanta ha raggiunto ieri sera Milano e nella mattinata di oggi si è recato all'Istituto di Medicina dello Sport del Coni per svolgere la prima parte delle visite mediche con la società meneghina. Il giocatore è uscito dopo circa 40' per raggiungere poi l''Humanitas' di Rozzano e terminare i test medici. Terminate le visite mediche, poco dopo mezzogiorno Gagliardini ha raggiunto il centro sportivo dell'Inter in attesa di mettere nero su bianco al contratto con i nerazzurri. Nel pomeriggio si metterà subito a disposizione di Pioli per il primo allenamento.

Calciomercato Inter, visite mediche e firma per Gagliardini

Il centrocampista classe '94 - come raccolto da 'Gazzetta.it' - ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di iniziare le visite mediche: "La qualificazione alla prossima Champions League? Ci proveremo", questa la promessa del neo-interista ai suoi nuovi tifosi. L'Inter sul calciomercato potrebbe ufficializzare l'ingaggio di Gagliardini in giornata, con l'affare con l'Atalanta che si è chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto per un esborso di 2 milioni di euro più 20 per il riscatto, oltre ad eventuali bonus. Il giocatore potrebbe indossare la maglia numero 5 o il 94 e dovrebbe essere già disponibile per Pioli in vista del prossimo match di campionato contro il Chievo.