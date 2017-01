Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO agente Driussi: "Piace a due club"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

11/01/2017 11:10

SAMPDORIA AGENTE DRIUSSI / La Sampdoria fa sul serio ed ha già presentato un'offerta molto importante per Sebastian Driussi. L'attaccante argentino è diventato un obiettivo caldo del club blucerchiato, ma non sarà facilissimo convincere il River Plate che, circa due mesi fa, ha rinnovato il contratto del 20enne fino al 2019, inserendo anche una clausola da 15 milioni di euro, dalla quale non intende allontanarsi troppo. Accostato in passato anche al Milan e alla Roma, la 'Joya' del River è letteralmente esploso nell'ultimo campionato, realizzando 10 gol in 14 partite e mettendo in mostra ancora una volta la sua duttilità, che gli consente di giocare con profitto sia da 'falso nueve' che da punta esterna.

Driussi Sampdoria, parla l'agente

Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, Gustavo Pedrozo, agente di Driussi, ha fatto il punto della situazione: "Effettivamente ci sono due squadre europee molto interessate, ma è giusto che il River faccia le sue valutazioni, è una cosa logica. Il ragazzo è tranquillo e rispetta ogni decisione. E' grato al club per tutti i risultati raggiunti sinora".