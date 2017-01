Juventus, torna Pjaca in Coppa Italia: ecco come potrebbe giocare

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

11/01/2017 11:40

COPPA ITALIA JUVENTUS PJACA / Non ha ancora i novanta minuti, ma la voglia di ritagliarsi una fetta di gloria è davvero tanta. Marco Pjaca, riportano le ultime news Juve, stasera tornerà in campo contro l'Atalanta, poco importa se dal primo minuto o in corso d’opera. L’attaccante croato, giunto l’estate scorsa in bianconero dopo un blitz di Marotta e Paratici, è pronto per ritagliarsi il suo spazio alla Juventus.

Nelle idee di Allegri sarà l’acquisto di gennaio, giusto per rendere fruttuosi quei 23 milioni investiti dal club l’estate scorsa per annientare la concorrenza di Milan e tanti altri club europei. Poi l’infortunio, qualche ombra di troppo nella valutazione dell’identità reale e dei tempi di recupero, oggi tutta acqua passata: Pjaca sarà in campo in Coppa Italia contro l’Atalanta, allo Stadium, e troverà certamente più spazio rispetto agli scorci di gara concessi a inizio stagione.

Juve-Atalanta, la posizione di Pjaca in campo

Interessante lo spunto tattico che potrebbe offrire la posizione in campo del croato, che potrebbe agire insieme a Mandzukic e Cuadrado da terzo d’attacco a sinistra (per sfruttare la sua facilità nel saltare l’uomo e rientrare col suo piede, il destro, per cercare la porta) oppure da doppio trequartista, nel caso in cui Allegri scegliesse di farlo giocare dal primo minuto con Dybala e Mandzukic.

Con lui, vista la condizione non ottimale di Sturaro (influenzato), dovrebbe trovare ampio spazio l’altro acquisto di gennaio, Rincon, dopo l’esordio di domenica scorsa con il Bologna. Mentre tornerà in panchina Bonucci, dopo un mese e mezzo di stop forzato. Insomma in casa Juve, tra infermeria e calciomercato, cominciano a esserci alternative reali.