Calciomercato Fiorentina, retroscena Kalinic-Sousa

11/01/2017 10:51

KALINIC FIORENTINA / Nuovo retroscena in merito alla vicenda Kalinic. Secondo quanto raccontato da 'Il Messaggero', c'è stato un confronto tra i due subito dopo il rientro dalle vacanze di Natale. 'L'attaccante croato - si legge sul quotidiano romano - si è confidato con il suo allenatore, che considera un amico, chiedendogli un consiglio sul sempre più vicino trasferimento al Tianjin Quanjian. E in pochi gli direbbero di non accettare'. Alla viglia della sfida con il Chievo, il tecnico portoghese aveva smentito il presunto colloquio di due giorni. Il vero confronto c'è stato infatti al rientro dalle vacanze.