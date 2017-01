Calciomercato Juventus, offerta dell'Everton rifiutata per Kessie

11/01/2017 10:33

CALCIOMERCATO NAPOLI KESSIE / Tanti i club interessati a Kessie, tra i quali la Juventus, che vorrebbe chiudere con il talento orobico, richiesto anche in Premier League.

Difficile ipotizzare per lui una partenza nel mercato di gennaio, nonostante le svariate offerte. L'ultima in ordine temporale è giunta dall'Everton. Proposti 17-18 milioni di sterline per Kessie che, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', sarebbe stata prontamente rifiutata. Tutto rimandato a giugno.

L.I.